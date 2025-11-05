Не сходится: подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери жительница Башкирии рассказала свою версию гибели ребенка

В Челябинске расследуют гибель пятилетней девочки, чье тело было найдено в съемной квартире в диване. Сейчас основным подозреваемым в гибели ребенка считается ее мать, уроженка Башкирии. По данным следствия, женщина спрятала тело ребенка внутри дивана, спала на нем, а затем покинула город. Останки девочки были обнаружены уборщицей, которая готовила квартиру для новых жильцов.
Горе-мать скрывалась недолго: на следующий день после находки полиция ее задержала в родной Башкирии. Женщину доставили в Челябинск для допроса по статье «Убийство малолетнего», предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.
На допросе женщина не признала свою вину и предложила собственную версию произошедшего, сообщает «КП-Челябинск». Со слов матери, девочка случайно утонула в ванной. Смерть дочери ее не смущала, потому что женщина много пила, а когда появился запах, жительница Башкирии якобы поместила тело в пакет и спрятала в диван.
Эта версия вызывает серьезные вопросы у следствия. Во-первых, при осмотре на теле девочки обнаружены четыре ножевых ранения, что противоречит версии о случайном утоплении. Во-вторых, согласно информации источника, состояние тела указывает на то, что оно находилось в диване около месяца, хотя квартира была снята всего чуть более месяца назад. Это также ставит под сомнение первоначальные предположения следователей о том, что смерть наступила примерно за 10 дней до обнаружения тела.
