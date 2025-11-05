Не сходится: подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери жительница Башкирии рассказала свою версию гибели ребенка

Эта версия вызывает серьезные вопросы у следствия. Во-первых, при осмотре на теле девочки обнаружены четыре ножевых ранения, что противоречит версии о случайном утоплении. Во-вторых, согласно информации источника, состояние тела указывает на то, что оно находилось в диване около месяца, хотя квартира была снята всего чуть более месяца назад. Это также ставит под сомнение первоначальные предположения следователей о том, что смерть наступила примерно за 10 дней до обнаружения тела.