Следователи проверят сообщения о волоките в расселении аварийных домов в Воронеже

Председатель Следственного комитета России заинтересовался сообщением воронежцев в соцсетях о волоките в процессе расселения ветхих домов, включенных в программу. Горожане утверждают, что представители строительной компании вынуждают людей доплачивать за переезд в новые квартиры, а органы власти каких-либо мер к урегулированию ситуации не принимают.