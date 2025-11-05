Следователи проверят сообщения о волоките в расселении аварийных домов в Воронеже

Председатель Следственного комитета России заинтересовался сообщением воронежцев в соцсетях о волоките в процессе расселения ветхих домов, включенных в программу. Горожане утверждают, что представители строительной компании вынуждают людей доплачивать за переезд в новые квартиры, а органы власти каких-либо мер к урегулированию ситуации не принимают.
По данному факту в воронежском СУСК возбудили уголовное дело по статье «халатность» в связи с нарушением прав жильцов аварийных домов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам обращения.