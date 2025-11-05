За праздничные выходные в Крыму произошло 12 пожаров

За минувшие праздничные выходные крымские спасатели ликвидировали 12 возгораний. Пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС России по Республике Крым.
Также в Крыму устранены последствия 11 дорожно-транспортных происшествий, оказана помощь 14 пострадавшим. На участках проведения работ обеспечена пожарная безопасность. Осуществлялось деблокирование пострадавших.
Кроме того, специалисты-пиротехники МЧС России участвовали в обезвреживании взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, всего было обезврежено восемь единиц.
В районе Судака, у хребта Таракташ, женщина нуждалась в помощи, оказавшись на сыпучем склоне в горах. Спасатели оперативно пришли ей на помощь.