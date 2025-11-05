В Башкирии выясняют, как дети купили пневматику, которой был прострелен глаз

В Башкирии выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого 13-летний подросток получил тяжелое ранение глаза из пневматического пистолета. По предварительной информации, которую предоставили в пресс-службе МВД по республике, оружие было куплено через один из популярных онлайн-маркетплейсов.
В ведомстве сообщили, что полиция уже проводит проверку по этому факту и выясняет все детали случившегося. Собранные материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что резонансный случай произошел в Стерлитамаке, где во время игры подростков с пневматическим оружием один из них выстрелил своему другу прямо в глаз. Пуля застряла в голове пострадавшего. Известно, что подростка срочно доставили для лечения в уфимский НИИ глазных болезней, где он сейчас находится.
