В Башкирии выясняют, как дети купили пневматику, которой был прострелен глаз

Напомним, что резонансный случай произошел в Стерлитамаке, где во время игры подростков с пневматическим оружием один из них выстрелил своему другу прямо в глаз. Пуля застряла в голове пострадавшего. Известно, что подростка срочно доставили для лечения в уфимский НИИ глазных болезней, где он сейчас находится.