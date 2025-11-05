В Москве задержали банду лжеполицейских, вымогавшую миллионы у криптовалютчиков

В столице задержали группу мошенников, которые под видом силовиков вымогали деньги у криптобизнесменов. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, трое жителей столицы действовали по отработанной схеме. Сначала они находили в интернете продавцов криптовалюты и начинали за ними слежку. Собрав информацию об образе жизни и передвижениях жертвы, мошенники назначали встречу под видом потенциальных клиентов.
Во время встречи они предъявляли поддельные служебные удостоверения и заявляли, что торговец якобы задержан по подозрению в финансировании ВСУ. В качестве «доказательств» злоумышленники приводили данные, полученные в ходе наблюдения. При малейшем сопротивлении жертве угрожали и надевали наручники.
Чтобы избежать уголовного преследования, лже-полицейские предлагали откупиться. Так, у одного из потерпевших они потребовали 17 миллионов рублей. Непричастный к преступлениям мужчина в качестве первого взноса перевел более миллиона рублей.
Во время обысков у задержанных нашли целую коллекцию поддельных удостоверений на все случаи жизни. Так, один из мошенников мог одновременно быть и «оперативником», и «следователем», и даже «помощником депутата».
Помимо этого, у банды изъяли незарегистрированное оружие, кастет, наручники, рации и GPS-трекеры.
Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия. Фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под домашним арестом. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды их деятельности.