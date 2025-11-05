Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки

«Сегодня… суд признал Яковлева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления… на срок 7 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.