Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Суд в Челябинской области приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима бывшего замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева за взятки, сообщила пресс-служба Златоустовского горсуда.

Источник: РИА Новости

«Сегодня… суд признал Яковлева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления… на срок 7 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Обвинение просило назначить Яковлеву 15 лет лишения колонии строгого режима со штрафом в размере 7 миллионов рублей.

Директор нацпарка «Таганай» Эльвина Новоселова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 (дача взятки), частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), отмечает суд. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей, с испытательным сроком 2 года.

Предприниматель Ульяна Филиппова и сотрудник нацпарка Евгений Пузанов от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 291 УК РФ, освобождены, в отношении них уголовные дела прекращены, добавляет суд.

Приговор в законную силу не вступил.

В конце 2023 года в Минприроды России сообщили о задержании Яковлева и что «оперативные мероприятия» связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай». В «Таганае» отмечали, что в парке проводились следственные действия. Центральный райсуд Челябинска избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СК РФ, Яковлев в 2021—2023 годах получал взятки в размере 1,1 миллиона рублей от Эльвины Новоселовой, занимавшей должность исполняющего обязанности директора нацпарка «Таганай». Впоследствии она стала директором парка — денежное вознаграждение предназначалось за ее назначение на занимаемую должность и общее покровительство. Также Яковлев через посредника — сотрудника парка Евгения Пузанова — получил взятку в 2,2 миллиона рублей от предпринимателя Ульяны Филипповой за разрешение организации торговли сувенирной продукцией на территории парка.