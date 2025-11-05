Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске таксист нашел в пакете пистолет и выстрелил в неизвестного

Мужчина незаконно хранил оружие у себя дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске таксист нашел пистолет и выстрелил в неизвестного. После выполнения очередного заказа, водитель нашел в салоне своего автомобиля пакет, в котором лежало оружие. Пистолет он решил оставить и хранил его в шкафу у себя дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— В январе 2025 года мужчина решил взять с собой пистолет на работу. В какой-то момент, вступив в конфликт с неизвестным, он выстрелил в него из оружия, тем самым причинив потерпевшему телесные повреждения, — уточняется в материалах дела.

Когда мужчину вызвали в отдел полиции, он пришел туда вместе с пистолетом. Его правоохранители сразу же изъяли. Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший сотрудник правоохранительных органов убил трех жителей Бурятии.