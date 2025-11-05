В Иркутске таксист нашел в пакете пистолет и выстрелил в неизвестного

В Иркутске таксист нашел пистолет и выстрелил в неизвестного. После выполнения очередного заказа, водитель нашел в салоне своего автомобиля пакет, в котором лежало оружие. Пистолет он решил оставить и хранил его в шкафу у себя дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— В январе 2025 года мужчина решил взять с собой пистолет на работу. В какой-то момент, вступив в конфликт с неизвестным, он выстрелил в него из оружия, тем самым причинив потерпевшему телесные повреждения, — уточняется в материалах дела.
Когда мужчину вызвали в отдел полиции, он пришел туда вместе с пистолетом. Его правоохранители сразу же изъяли. Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший сотрудник правоохранительных органов убил трех жителей Бурятии.