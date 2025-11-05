В Иркутске таксист нашел в пакете пистолет и выстрелил в неизвестного

В Иркутске таксист нашел пистолет и выстрелил в неизвестного. После выполнения очередного заказа, водитель нашел в салоне своего автомобиля пакет, в котором лежало оружие. Пистолет он решил оставить и хранил его в шкафу у себя дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.