В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов — один погиб на месте

По данным ГАИ, авария произошла в среду в 8:20 в селе Уютное. Водитель автомобиля Daihatsu, 2004 года рождения, следуя по улице Гагарина, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.