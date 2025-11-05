Ричмонд
В Крыму девушка на иномарке сбила двух пешеходов — один погиб на месте

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму Госавтоинспекция и прокуратура устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Сакском районе.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

По данным ГАИ, авария произошла в среду в 8:20 в селе Уютное. Водитель автомобиля Daihatsu, 2004 года рождения, следуя по улице Гагарина, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате происшествия один из пешеходов — мужчина 1950 года рождения — получил смертельные травмы. Вторая пострадавшая, женщина 1953 года рождения, была доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Прокуратура республики контролирует ход проверки обстоятельств ДТП. По информации надзорного ведомства, за рулем иномарки была девушка. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.