Два ДТП с фурами ограничили движение на трассах

На трассах под Екатеринбургом грузовики попали в ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На двух федеральных трассах Свердловской области 5 ноября произошли аварии с участием грузовиков. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На автодороге Пермь-Екатеринбург в районе Ачиты фура SITRAK из-за потери управления врезалась в отбойник и сложилась «гармошкой». Движение в сторону Перми сейчас осуществляется только по одной полосе, на месте работают аварийные службы.

На трассе Екатеринбург-Тюмень в Белоярском районе грузовик «МАЗ» врезался в ограждение, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми Hyundai. Груз строительных материалов рассыпался по дороге. К счастью, в обоих происшествиях никто не пострадал.

— Движение на данном участке было временно ограничено, но в настоящий момент полностью восстановлено. Сотрудники ДПС продолжают работу на месте для установления всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в Госавтоинспекции.

ГАИ напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при сложных дорожных условиях. Оба инцидента произошли из-за неправильного выбора скорости, что привело к потере управления транспортными средствами.