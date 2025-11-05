Два ДТП с фурами ограничили движение на трассах

На двух федеральных трассах Свердловской области 5 ноября произошли аварии с участием грузовиков. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На автодороге Пермь-Екатеринбург в районе Ачиты фура SITRAK из-за потери управления врезалась в отбойник и сложилась «гармошкой». Движение в сторону Перми сейчас осуществляется только по одной полосе, на месте работают аварийные службы.
На трассе Екатеринбург-Тюмень в Белоярском районе грузовик «МАЗ» врезался в ограждение, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми Hyundai. Груз строительных материалов рассыпался по дороге. К счастью, в обоих происшествиях никто не пострадал.
— Движение на данном участке было временно ограничено, но в настоящий момент полностью восстановлено. Сотрудники ДПС продолжают работу на месте для установления всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в Госавтоинспекции.
ГАИ напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при сложных дорожных условиях. Оба инцидента произошли из-за неправильного выбора скорости, что привело к потере управления транспортными средствами.