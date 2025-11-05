На трассе Татарстана в ДТП с Mercedes и тремя автомобилями погибла женщина

Сегодня, 5 ноября, в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП. 48-летний водитель Mercedes, по предварительной информации, превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями УАЗ, Volkswagen и Chevrolet, сообщает ГИБДД Татарстана.