На трассе Татарстана в ДТП с Mercedes и тремя автомобилями погибла женщина

По предварительным данным, водитель немецкой иномарки превысил скорость.

Источник: ГИБДД Татарстана

Сегодня, 5 ноября, в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП. 48-летний водитель Mercedes, по предварительной информации, превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями УАЗ, Volkswagen и Chevrolet, сообщает ГИБДД Татарстана.

В результате аварии 47-летняя пассажирка Chevrolet скончалась на месте. В настоящее время на месте происшествия работают автоинспекторы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, три человека погибли в результате жуткого ДТП в Казани. Трагедия произошла на Горьковском шоссе.