Жители Башкирии лишились миллиардов из-за аферистов

Жители Башкирии продолжают перечислять крупные суммы денег мошенникам. Общий ущерб от их действий на текущий момент превысил 2,6 миллиарда рублей. Такие данные привел начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по региону Рамиль Тухбатуллин в беседе с корреспондентом «Башинформа».
По словам полковника полиции, чаще всего жертвами аферистов становятся в крупных городах республики, таких как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и Октябрьский, что напрямую связано с численностью их населения.
Отмечается, что пик активности мошенников приходится на рабочие дни, а в среднем они стремятся получить с каждой жертвы не менее миллиона рублей. Для этого они вынуждают людей расставаться не только с накоплениями, но и брать кредиты, а также продавать автомобили и недвижимость.
Наиболее изощренными являются схемы с инвестициями, когда людей могут обманывать на протяжении нескольких месяцев, постоянно поддерживая иллюзию будущей прибыли.
Как добавил представитель ведомства, перед праздниками, когда многие получают премии, аферисты также усиливают активность в надежде на крупный заработок. В связи с этим в декабре полицейские планируют расширить профилактическую работу, чтобы донести информацию о схемах обмана до каждого жителя Башкирии.
