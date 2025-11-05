Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии лишились миллиардов из-за аферистов

В Башкирии зафиксировали многомиллиардные потери от действий мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии продолжают перечислять крупные суммы денег мошенникам. Общий ущерб от их действий на текущий момент превысил 2,6 миллиарда рублей. Такие данные привел начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по региону Рамиль Тухбатуллин в беседе с корреспондентом «Башинформа».

По словам полковника полиции, чаще всего жертвами аферистов становятся в крупных городах республики, таких как Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и Октябрьский, что напрямую связано с численностью их населения.

Отмечается, что пик активности мошенников приходится на рабочие дни, а в среднем они стремятся получить с каждой жертвы не менее миллиона рублей. Для этого они вынуждают людей расставаться не только с накоплениями, но и брать кредиты, а также продавать автомобили и недвижимость.

Наиболее изощренными являются схемы с инвестициями, когда людей могут обманывать на протяжении нескольких месяцев, постоянно поддерживая иллюзию будущей прибыли.

Как добавил представитель ведомства, перед праздниками, когда многие получают премии, аферисты также усиливают активность в надежде на крупный заработок. В связи с этим в декабре полицейские планируют расширить профилактическую работу, чтобы донести информацию о схемах обмана до каждого жителя Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.