Жители Башкирии лишились миллиардов из-за аферистов

Отмечается, что пик активности мошенников приходится на рабочие дни, а в среднем они стремятся получить с каждой жертвы не менее миллиона рублей. Для этого они вынуждают людей расставаться не только с накоплениями, но и брать кредиты, а также продавать автомобили и недвижимость.