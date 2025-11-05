Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Незаконный контактный зоопарк выявили в Свердловской области

В Каменском городском округе используют животных для зрелищных мероприятий, не имея на это лицензии.

Источник: Россельхознадзор по Свердловской области

В Каменском городском округе в первые дни ноября специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку контактного зоопарка, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю.

По результатам проверки были выявлены серьезные нарушения законодательства. В том числе установлено, животные используются для организации зрелищных мероприятий без наличия соответствующей лицензии, а также нарушения правил содержания животных. В отношении бизнесмена составили административный протокол.

«Владельцу зоопарка вынесено предписание устранить обнаруженные недостатки», — говорится в сообщении свердловского Россельхознадзора.