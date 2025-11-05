Незаконный контактный зоопарк выявили в Свердловской области

В Каменском городском округе в первые дни ноября специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку контактного зоопарка, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю.
По результатам проверки были выявлены серьезные нарушения законодательства. В том числе установлено, животные используются для организации зрелищных мероприятий без наличия соответствующей лицензии, а также нарушения правил содержания животных. В отношении бизнесмена составили административный протокол.
«Владельцу зоопарка вынесено предписание устранить обнаруженные недостатки», — говорится в сообщении свердловского Россельхознадзора.