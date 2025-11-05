ТАСС: обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину

«Курбонов полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — сказал собеседник агентства.
В среду 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева.
В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.
Кириллов и Поликарпов 17 декабря 2024 года в Москве стали жертвами теракта, в результате которого был также причинен имущественный вред собственникам 27 квартир и 13 автомобилей. Следователями центрального аппарата установлено, что преступление длительное время готовилось на территории Украины. Курбонов под контролем своих кураторов собрал взрывное устройство, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома, в котором жил Кириллов. Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов дистанционно привел взрывное устройство в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее оплаченной для него Точиевым и Падиевым.