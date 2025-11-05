ТАСС: обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину

Кириллов и Поликарпов 17 декабря 2024 года в Москве стали жертвами теракта, в результате которого был также причинен имущественный вред собственникам 27 квартир и 13 автомобилей. Следователями центрального аппарата установлено, что преступление длительное время готовилось на территории Украины. Курбонов под контролем своих кураторов собрал взрывное устройство, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома, в котором жил Кириллов. Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов дистанционно привел взрывное устройство в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее оплаченной для него Точиевым и Падиевым.