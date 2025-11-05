В Башкирии осудили главу сельсовета за мошенничество

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2023 года мужчина предложил индивидуальному предпринимателю составить муниципальный контракт по летнему содержанию улично-дорожной сети сельского поселения, определив, что работы выполнять не нужно, а полученные денежные средства следует передать ему. Получив 50 тысяч рублей, коммерсант отдал 30 тысяч рублей чиновнику, а оставшуюся часть оставил себе в счет погашения долга по ранее исполненному договору.
Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на срок два года, а также удовлетворил требования прокурора о взыскании суммы ущерба.
