В Башкирии осудили главу сельсовета за мошенничество

Балтачевский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Тошкуровского сельсовета. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2023 года мужчина предложил индивидуальному предпринимателю составить муниципальный контракт по летнему содержанию улично-дорожной сети сельского поселения, определив, что работы выполнять не нужно, а полученные денежные средства следует передать ему. Получив 50 тысяч рублей, коммерсант отдал 30 тысяч рублей чиновнику, а оставшуюся часть оставил себе в счет погашения долга по ранее исполненному договору.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на срок два года, а также удовлетворил требования прокурора о взыскании суммы ущерба.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что жители Башкирии отдали мошенникам более 2,6 млрд рублей.