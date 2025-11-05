В Башкирии осудили главу сельсовета за мошенничество

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на срок два года, а также удовлетворил требования прокурора о взыскании суммы ущерба.