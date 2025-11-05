Шприц-ручки с медпрепаратом нелегально пытались ввезти из Польши две белоруски

В пункте пропуска «Брест» женщины на автомобиле для пересечения границы выбрали зеленый коридор, подтвердив, что у них нет товаров для декларирования. В машине были найдены автозапчасти и другие товары на сумму 926 евро. «57-летняя водитель “забыла”, что стоимость ее товаров превышает установленную в 500 евро норму беспошлинного ввоза. За нарушение законодательства она привлечена к ответственности по ч.1 ст. 15.5 КоАП», — рассказали в ГТК. В ведомстве обратили внимание, что спрятать от таможенного контроля под верхнюю одежду 12 шприц-ручек с медицинским препаратом стоимостью около Br23 тыс. женщины «не забыли».
Аналогичная ситуация произошла с 37-летним водителем, въезжавшим в Беларусь из Литвы. Брестские таможенники обнаружили в его автомобиле в пустотелом пространстве за аудиосистемой восемь ножей. Экспертиза подтвердила их принадлежность к холодному оружию.
«В отношении женщин и мужчины Брестской таможней начаты административные процессы по ч.2 ст. 15.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров», — уточнили в Государственном таможенном комитете.