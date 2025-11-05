Ричмонд
В Бурятии трое подростков избили пенсионера и украли у него телефон и деньги

Двумя месяцами ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии трое подростков избили и ограбили пенсионера. За помощью 60-летний мужчина обратился в общепит. Работник предприятия позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД, ночью к пострадавшему подошли трое неизвестных парней, ударили его и украли телефон и наличные в размере двух тысяч рублей.

— Оперативники дали ориентировку на розыск нападавших. Спустя час их удалось найти по горячим следам. Нарушителями оказались парни в возрасте 17 и 18 лет, — уточнили в полиции.

Они признались, что увидели нетрезвого мужчину и стали его выслеживать, чтобы ограбить. Момент грабежа попал на камеры видеонаблюдения. Двумя месяцами ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за такое же преступление. Парней заключили под стражу.