Гражданин Молдовы пропал без вести в Италии: Последний раз, мужчина выходил на связи с родными 24 октября

Молдаванин пропал без вести в Италии.
Уроженец Штефан-Водэ Вадим Тудорикэ не выходил на связь с родными с 24 октября.
В последний раз мужчина находился в итальянском городе Брешиа. С 24 октября телефон парня выключен, никто его больше не видел.
Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят звонить по номерам: +39 353 341 9447, +373 768 33 167 (WhatsApp), +49 178 3641138.
