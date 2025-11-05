Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданин Молдовы пропал без вести в Италии: Последний раз, мужчина выходил на связи с родными 24 октября

Уроженец Штефан-Водэ Вадим Тудорикэ пропал в Италии.

Источник: Комсомольская правда

Молдаванин пропал без вести в Италии.

Уроженец Штефан-Водэ Вадим Тудорикэ не выходил на связь с родными с 24 октября.

В последний раз мужчина находился в итальянском городе Брешиа. С 24 октября телефон парня выключен, никто его больше не видел.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят звонить по номерам: +39 353 341 9447, +373 768 33 167 (WhatsApp), +49 178 3641138.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

На пенсию — в 70 лет: Новоиспечённый премьер Молдовы принял все условия ПАС — он уже начал озвучивать намерения, от которых у людей мурашки по коже.

Уже на третий день после инаугурации Александру Мунтяну интуитивно почувствовал, что по большому счету, он ни за что не отвечает (далее…).

Молдавский фермер — «враг» государства: Почему сельское хозяйство — не та «бизнес-модель», которая нужна сегодня власти.

Депутат от партии ПАС и бывший министр финансов Виктория Белоус заявила, что инвестировать нужно в те бизнес-модели, которые приносят результат (далее…).

Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.

До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).