Пытаясь заработать в букмекерской конторе, жительница Воронежа лишилась свыше 500 тысяч рублей

История началась с того, что потерпевшей через мессенджер пришло сообщение с предложением заработать через букмекерскую платформу. Женщина перевела 47 тысяч рублей для «активации профиля». Затем на протяжении нескольких дней она делала новые взносы, часть средств брала в кредит в микрозаймовых организациях. При попытке вывода выигрыша женщину убедили оплатить «налог», но деньги ей так и не поступили. Суммарно она лишилась свыше 500 тысяч.