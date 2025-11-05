Пытаясь заработать в букмекерской конторе, жительница Воронежа лишилась свыше 500 тысяч рублей

26-летний воронежец сообщил в полицию о мошенничестве в отношении 41-летней сестры. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.
История началась с того, что потерпевшей через мессенджер пришло сообщение с предложением заработать через букмекерскую платформу. Женщина перевела 47 тысяч рублей для «активации профиля». Затем на протяжении нескольких дней она делала новые взносы, часть средств брала в кредит в микрозаймовых организациях. При попытке вывода выигрыша женщину убедили оплатить «налог», но деньги ей так и не поступили. Суммарно она лишилась свыше 500 тысяч.
За 2 — 4 ноября от действий мошенников пострадали 13 жителей нашего региона, у троих из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 1,15 миллиона.