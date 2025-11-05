Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пытаясь заработать в букмекерской конторе, жительница Воронежа лишилась свыше 500 тысяч рублей

Аферисты нашли жертву в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

26-летний воронежец сообщил в полицию о мошенничестве в отношении 41-летней сестры. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

История началась с того, что потерпевшей через мессенджер пришло сообщение с предложением заработать через букмекерскую платформу. Женщина перевела 47 тысяч рублей для «активации профиля». Затем на протяжении нескольких дней она делала новые взносы, часть средств брала в кредит в микрозаймовых организациях. При попытке вывода выигрыша женщину убедили оплатить «налог», но деньги ей так и не поступили. Суммарно она лишилась свыше 500 тысяч.

За 2 — 4 ноября от действий мошенников пострадали 13 жителей нашего региона, у троих из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 1,15 миллиона.