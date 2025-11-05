Ричмонд
В Каменске-Уральском будут судить мошенницу, похитившую 1,5 млн у государства

Мошенничество с жилищным сертификатом в Свердловской области на 1,5 млн рублей дойдет до суда.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском женщину будут судить за мошенничество с государственными деньгами. Она обманом получила полтора миллиона рублей при покупке жилья по государственной программе. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В 2023 году женщина получила жилищный сертификат на 3,7 миллиона рублей, предназначенный для покупки недвижимости.

— В период с января по март 2023 года она обратилась к двум местным жителям — собственникам жилого дома по улице Новая в Каменске-Уральском, намеревавшимся его продать за 2,1 миллиона рублей, — уточнили в прокуратуре.

Она договорилась с продавцом внести в договор завышенную цену. После перечисления полной суммы с госсчета продавец, не подозревавший о мошеннической схеме, вернул ей разницу в полтора миллиона рублей.

Таким образом, ущерб государственному Фонду жилищного строительства составил более полутора миллионов рублей. Уголовное дело уже передано в Красногорский районный суд Каменска-Уральского, где будут рассмотрены все обстоятельства преступления.