Sudan Tribune: в Судане разбился военно-транспортный самолет

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа) Судана, командующим армией Абдель Фаттах аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части находятся под контролем СБР. Правозащитные и гуманитарные организации крайне обеспокоены происходящими там убийствами мирных жителей, распространением голода и различных заболеваний.