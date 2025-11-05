Sudan Tribune: в Судане разбился военно-транспортный самолет

По данным издания, авиация используется в регионе для бомбардировки позиций движения «Силы быстрого реагирования» (СБР) и снабжения армейских подразделений, находящихся в осаде в Бабанусе. Военные информировали, что после завершения миссии по снабжению из-за «неисправности в правом крыле» самолет потерял равновесие, загорелся и разбился.
Все члены экипажа погибли, подчеркнула газета. Точное число находившихся на борту людей и их национальность не уточняются.
СБР в свою очередь выступили с утверждением, что сбили военный самолет Ил над Бабанусой. Они опубликовали видео горящих обломков, но не предоставили никаких других доказательств. Sudan Tribune не исключает, что движение планирует в ближайшее время вновь попытаться захватить город, находящийся в осаде уже более полутора лет.
Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа) Судана, командующим армией Абдель Фаттах аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части находятся под контролем СБР. Правозащитные и гуманитарные организации крайне обеспокоены происходящими там убийствами мирных жителей, распространением голода и различных заболеваний.