Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО раскрыли многомилионное мошенничество под видом инвестирования

В ХМАО пресечена деятельность группы мошенников, подозреваемой в хищении более 100 млн рублей у инвесторов. Жителям региона предлагали вложиться в прибыльный бизнес и дешевую недвижимость, а потом их деньги выводили через подконтрольные фирмы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Сургуте задержали 43-летнюю предпринимательницу и ее сообщников, которых подозревают в крупном мошенничестве. Под предлогом инвестиций в бизнес и недвижимость они могли похитить у вкладчиков более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, схема действовала с 2022 года. Руководитель одной из местных фирм предлагала жителям вложить деньги в якобы высокодоходный бизнес или приобрести недвижимость по ценам ниже рыночных. Для обналичивания и хранения средств она привлекла как минимум троих знакомых, которые управляли фирмами-однодневками. Получив деньги, сообщники не выполняли никаких обязательств и тратили средства по своему усмотрению.

Задержание организатора мошеннической схемы и двух сообщников проводили оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецназа Росгвардии. В ходе обысков в офисах и квартирах подозреваемых полиция изъяла финансовые документы, компьютеры, телефоны и денежные средства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а организатор схемы заключена под стражу. Сейчас правоохранители продолжают поиск всех пострадавших и устанавливают полную картину деятельности мошенников.