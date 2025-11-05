В ХМАО раскрыли многомилионное мошенничество под видом инвестирования

В Сургуте задержали 43-летнюю предпринимательницу и ее сообщников, которых подозревают в крупном мошенничестве. Под предлогом инвестиций в бизнес и недвижимость они могли похитить у вкладчиков более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным следствия, схема действовала с 2022 года. Руководитель одной из местных фирм предлагала жителям вложить деньги в якобы высокодоходный бизнес или приобрести недвижимость по ценам ниже рыночных. Для обналичивания и хранения средств она привлекла как минимум троих знакомых, которые управляли фирмами-однодневками. Получив деньги, сообщники не выполняли никаких обязательств и тратили средства по своему усмотрению.
Задержание организатора мошеннической схемы и двух сообщников проводили оперативники уголовного розыска при силовой поддержке спецназа Росгвардии. В ходе обысков в офисах и квартирах подозреваемых полиция изъяла финансовые документы, компьютеры, телефоны и денежные средства.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а организатор схемы заключена под стражу. Сейчас правоохранители продолжают поиск всех пострадавших и устанавливают полную картину деятельности мошенников.