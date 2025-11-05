В ХМАО раскрыли многомилионное мошенничество под видом инвестирования

По данным следствия, схема действовала с 2022 года. Руководитель одной из местных фирм предлагала жителям вложить деньги в якобы высокодоходный бизнес или приобрести недвижимость по ценам ниже рыночных. Для обналичивания и хранения средств она привлекла как минимум троих знакомых, которые управляли фирмами-однодневками. Получив деньги, сообщники не выполняли никаких обязательств и тратили средства по своему усмотрению.