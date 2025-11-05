Ричмонд
В Абакане 15 человек обратились с жалобами на ожог глаз после киносеанса

КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Пятнадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, получили ожог глаз после просмотра кинофильма в одном из кинотеатров Абакана, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре по улице Тараса Шевченко в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.

«После просмотра кинофильма пятнадцать посетителей, в числе которых 8 несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с ожогами глаз в результате воздействия света бактерицидной лампы. В настоящее время 15 пострадавших признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках следствия будут проведены экспертизы, которые установят тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшим.