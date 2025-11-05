Гендиректора проектной фирмы из Иркутска заключили под стражу за подкуп

Гендиректора проектной фирмы из Иркутска заключили под стражу за коммерческий подкуп. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с апреля по июнь 2023 года 40-летняя женщина получала взятку от главы строительной фирмы, которая занималась строительством больницы в Братском районе.