Гендиректора проектной фирмы из Иркутска заключили под стражу за подкуп

Гендиректора проектной фирмы из Иркутска заключили под стражу за коммерческий подкуп. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с апреля по июнь 2023 года 40-летняя женщина получала взятку от главы строительной фирмы, которая занималась строительством больницы в Братском районе.
— Деньги предназначались за ускорение и оформление проектно-сметной документации для возведения объекта. Взятка позволила пройти госэкспертизу без остановки уже ведущихся работ на стройплощадке, — сообщили в ведомстве.
В то же время, необходимости в создании новой документации не было. Общая сумма полученных взяток и коммерческого подкупа превысила шесть миллионов рублей.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Женщине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Расследование продолжается.