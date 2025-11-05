Ричмонд
Гендиректора проектной фирмы из Иркутска заключили под стражу за подкуп

Общая сумма полученных взяток превысила шесть миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Гендиректора проектной фирмы из Иркутска заключили под стражу за коммерческий подкуп. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, с апреля по июнь 2023 года 40-летняя женщина получала взятку от главы строительной фирмы, которая занималась строительством больницы в Братском районе.

— Деньги предназначались за ускорение и оформление проектно-сметной документации для возведения объекта. Взятка позволила пройти госэкспертизу без остановки уже ведущихся работ на стройплощадке, — сообщили в ведомстве.

В то же время, необходимости в создании новой документации не было. Общая сумма полученных взяток и коммерческого подкупа превысила шесть миллионов рублей.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Женщине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. Расследование продолжается.