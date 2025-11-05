Ричмонд
В Кишиневской больнице мужчина выпал из окна и скончался: Трагедия произошла в Институте неврологии и нейрохирургии — ведётся расследование

Информация была подтверждена пресс-службой больницы.

Источник: Комсомольская правда

Институт неврологии и хирургии имени Диомида Германа инициировал внутреннее расследование после трагического инцидента сегодняшним утром, 5 ноября, когда пациент учреждения умер после падения с третьего этажа. Информация была подтверждена пресс-службой больницы.

Трагедия произошла около 05: 50. По данным учреждения, 31 октября 73-летний пациент с опухолью головного мозга перенес операцию.

«Дело было сообщено компетентным органам, и ведется внутреннее расследование для установления точных обстоятельств инцидента», — уточнили в учреждении.

Новому оскандалившемуся главе Минздрава Чебану предстоит много работы, оставленной нерадивой Немеренко.

