В Кишиневской больнице мужчина выпал из окна и скончался: Трагедия произошла в Институте неврологии и нейрохирургии — ведётся расследование

Институт неврологии и хирургии имени Диомида Германа инициировал внутреннее расследование после трагического инцидента сегодняшним утром, 5 ноября, когда пациент учреждения умер после падения с третьего этажа. Информация была подтверждена пресс-службой больницы.
Трагедия произошла около 05: 50. По данным учреждения, 31 октября 73-летний пациент с опухолью головного мозга перенес операцию.
«Дело было сообщено компетентным органам, и ведется внутреннее расследование для установления точных обстоятельств инцидента», — уточнили в учреждении.
Новому оскандалившемуся главе Минздрава Чебану предстоит много работы, оставленной нерадивой Немеренко.
