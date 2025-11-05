За неделю в Воронеже произошло 43 аварии на водопроводе

За прошлую неделю на водопроводных сетях в Воронеже произошло 43 аварии. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж».
Утечки обнаружили на улицах Остужева, Карла Маркса, Третьякова, Дорожная, Коммунистическая, 9 Января, Красных партизан, Ростовская, Матросова, Переверткина, Родниковая, Генерала Лизюкова, Новосибирская, Соловьиная, Шишкова, Морозова, Карла Маркса, Урывского, Ольгинская, Ипподромная, Ленина, Герцена Моисеева Антонова-Овсеенко, Большая, Боровиковая, Летняя, Жилина, Ипподромная, Трудовая, Лейтенанта Дзотова, Новосибирская, Карла Маркса, 20-летия Октября, Саврасова, Электровозная; переулках Красных партизан, Приветливый Санаторный, Московском и Ленинском проспектах, а также на набережной Максима Горького и проезде Туркменском.