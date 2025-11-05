Ричмонд
Во Франции мужчина намеренно протаранил толпу на авто, есть пострадавшие

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Во Франции несколько человек пострадали из-за умышленного наезда автомобиля, сообщила газета Parisien со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Автомобилист намеренно протаранил на машине множество людей, пешеходов и одного велосипедиста, задев десять человек», — говорится в публикации.

По данным МВД, двое пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии, всего ранены пять человек.

Инцидент произошел на острове Олерон в департаменте Приморская Шаранта. По предварительной информации, водитель кричал «Аллаху акбар».

Подозреваемый является гражданином Франции. Его задержали без сопротивления, когда он пытался поджечь машину, и взяли под стражу.

При этом ранее он не был известен правоохранителям как потенциальный радикал. Глава МВД Лоран Нуньес объявил о начале расследования.