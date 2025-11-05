Во Франции мужчина намеренно протаранил толпу на авто, есть пострадавшие

«Автомобилист намеренно протаранил на машине множество людей, пешеходов и одного велосипедиста, задев десять человек», — говорится в публикации.
По данным МВД, двое пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии, всего ранены пять человек.
Инцидент произошел на острове Олерон в департаменте Приморская Шаранта. По предварительной информации, водитель кричал «Аллаху акбар».
Подозреваемый является гражданином Франции. Его задержали без сопротивления, когда он пытался поджечь машину, и взяли под стражу.
При этом ранее он не был известен правоохранителям как потенциальный радикал. Глава МВД Лоран Нуньес объявил о начале расследования.