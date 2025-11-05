Подросток купил в интернете «пневмат» и выстрелил другу в глаз: СК организовал проверку

Следственный комитет Башкирии начал проверку из-за тяжелого ранения 13-летнего мальчика в Стерлитамакском районе.
По данным СК, один из подростков выстрелил из пневматического пистолета и попал другому ребенку в область глаза. Пуля застряла в голове пострадавшего. Подростка срочно доставили для лечения в уфимский НИИ глазных болезней. Известно, что оружие было куплено через один из популярных маркетплейсов.
Следком организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сотрудники правоохранительного ведомства выясняют все обстоятельства ЧП.
— По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего и принято соответствующее процессуальное решение, — заявили в СК.
Напомним, ранее МВД сообщило, что занимается выяснением обстоятельств инцидента.
