Подросток купил в интернете «пневмат» и выстрелил другу в глаз: СК организовал проверку

СК Башкирии начал проверку из-за выстрела 13-летнему в глаз из пневматики.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии начал проверку из-за тяжелого ранения 13-летнего мальчика в Стерлитамакском районе.

По данным СК, один из подростков выстрелил из пневматического пистолета и попал другому ребенку в область глаза. Пуля застряла в голове пострадавшего. Подростка срочно доставили для лечения в уфимский НИИ глазных болезней. Известно, что оружие было куплено через один из популярных маркетплейсов.

Следком организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сотрудники правоохранительного ведомства выясняют все обстоятельства ЧП.

— По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего и принято соответствующее процессуальное решение, — заявили в СК.

Напомним, ранее МВД сообщило, что занимается выяснением обстоятельств инцидента.

