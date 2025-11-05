Подросток купил в интернете «пневмат» и выстрелил другу в глаз: СК организовал проверку

По данным СК, один из подростков выстрелил из пневматического пистолета и попал другому ребенку в область глаза. Пуля застряла в голове пострадавшего. Подростка срочно доставили для лечения в уфимский НИИ глазных болезней. Известно, что оружие было куплено через один из популярных маркетплейсов.