Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33

«За медицинской помощью обратилось 33 человека, из них 19 детей», — сказала собеседница агентства.
Инцидент произошел 3 ноября в кинотеатре на улице Тараса Шевченко. Во время сеанса в малом зале работала бактерицидная лампа. После этого зрители пожаловались на ожоги глаз. Первоначально сообщалось о 15 пострадавших, из которых восемь детей.
В СК уточнили, что всего в зале находились 70 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавших, установят по результатам экспертиз.