Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33

Инцидент произошел 3 ноября в кинотеатре на улице Тараса Шевченко. Во время сеанса в малом зале работала бактерицидная лампа. После этого зрители пожаловались на ожоги глаз. Первоначально сообщалось о 15 пострадавших, из которых восемь детей.