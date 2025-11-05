Ричмонд
Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33

КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших после просмотра фильма с бактерицидной лампой в кинотеатре в Абакане увеличилось до 33, рассказали РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.

Источник: © РИА Новости

«За медицинской помощью обратилось 33 человека, из них 19 детей», — сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел 3 ноября в кинотеатре на улице Тараса Шевченко. Во время сеанса в малом зале работала бактерицидная лампа. После этого зрители пожаловались на ожоги глаз. Первоначально сообщалось о 15 пострадавших, из которых восемь детей.

В СК уточнили, что всего в зале находились 70 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавших, установят по результатам экспертиз.