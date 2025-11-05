Облсуд в Волгограде приступил к допросу водителя BMW Пака

Предполагается, что сегодня в судебном процессе также выступит врач-офтальмолог. Отметим, что ранее защитники Пака представили суду сведения о том, что управлявший BMW водитель якобы имел на момент ДТП отклонения в работе органов слуха и зрения. Впрочем, по мнению свидетелей обвинения, недуги Пака не являются критическими и не мешали ему управлять иномаркой.