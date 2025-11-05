Выжившая после резни Ирина Шевырева впервые рассказала о покушении

Подробности трагедии, произошедшей 14 октября у гимназии № 94, остаются неясными. Шевырева подтвердила, что заметила нападавшего до инцидента, но восприняла его как человека, который «что-то хочет сказать». Она опровергла слухи о семейных конфликтах, брачных контрактах и своем участии в бизнесе семьи, подчеркнув, что каждые выходные проводит с мужем и свекром.