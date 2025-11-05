Выжившая после резни Ирина Шевырева впервые рассказала о покушении

Жертва заказного убийства Ирина Шевырева дала первое интервью после нападения, опровергнув ключевые версии следствия. В беседе с журналистами «Бизнес Online» она заявила о невиновности мужа и свекра, назвав обвинения в их адрес «оговором» со стороны реальных преступников, пытающихся смягчить свою участь.
Подробности трагедии, произошедшей 14 октября у гимназии № 94, остаются неясными. Шевырева подтвердила, что заметила нападавшего до инцидента, но восприняла его как человека, который «что-то хочет сказать». Она опровергла слухи о семейных конфликтах, брачных контрактах и своем участии в бизнесе семьи, подчеркнув, что каждые выходные проводит с мужем и свекром.
Особое возмущение у потерпевшей вызвал факт, что признавшиеся в организации нападения находятся под государственной защитой, тогда как ее свекор Станислав Шевырев продолжает находиться в СИЗО. Расследование продолжается, при этом мотивы преступления остаются не установленными.
