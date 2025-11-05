Крушение самолета Bek Air: суд в Алматы назвал виновных

АЛМАТЫ, 5 ноя — Sputnik. В Турксибском районном суде Алматы огласили приговор по делу о крушении в декабре 2019 года самолета авиакомпании Bek Air, когда 69 пассажиров получили травмы, а 12 погибли. Виновниками авиакатастрофы признаны погибшие пилоты.
Пилоты авиакомпании Bek Air Марат Муратбаев и Мейржан Молдакулов признаны виновными в крушении самолета компании в 2019 году на территории, примыкающей к аэропорту Алматы. Об этом говорится в решении, оглашенном сегодня в Турксибском районном суде Алматы.
«Марата Муртабаева и Мейржана Мулдакулова признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 344, частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан: “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц” без назначения наказания в связи со смертью», — зачитал решение председательствующий на процессе судья Дастан Алмагамбетов.
Также в решении отмечается, что имущество авиакомпании Bek Air по-прежнему останется под арестом, до тех пор, пока не будут разрешены гражданские иски потерпевших. Размер компенсаций в каждом конкретном случае будет рассматриваться в гражданском судопроизводстве. К настоящему моменту известно, что сумма всех исков о компенсации вреда составила 4,8 миллиарда тенге.
Напомним, самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, следовавший из Алматы в Нур-Султан разбился 27 декабря 2019 года. При взлете судно врезалось в бетонный забор аэродрома, а затем в частный дом, находившийся в нескольких десятках метров. В результате 69 человек пострадали и 12 погибли.
В мае 2021 года приговором суда были осуждены два бывших чиновника Талгарского района и риэлтор за незаконное выделение под строительство земель в районе Международного аэропорта Алматы, где строительство запрещено по закону. Осужденным назначили от двух до четырех лет лишения свободы.