Бросила тело к мусорным контейнерам: жительница Челябинской области убила кошку на глазах у дочери

Все произошло в августе. Женщина была пьяна и разозлилась на кошку. Она взяла питомца на руки и выбросила его с балкона пятого этажа, игнорируя крики ребенка. После этого женщина спустилась с дочерью на улицу, обнаружила мертвое животное и выбросила его труп к мусорным контейнерам.