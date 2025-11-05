Бросила тело к мусорным контейнерам: жительница Челябинской области убила кошку на глазах у дочери

В Усть-Катаве возбуждено уголовное дело против 30-летней женщины, которая выбросила кошку с балкона пятого этажа на глазах у своей малолетней дочери. Женщина обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Все произошло в августе. Женщина была пьяна и разозлилась на кошку. Она взяла питомца на руки и выбросила его с балкона пятого этажа, игнорируя крики ребенка. После этого женщина спустилась с дочерью на улицу, обнаружила мертвое животное и выбросила его труп к мусорным контейнерам.
Уголовное дело обвиняемой уже направили в суд. Ей может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.