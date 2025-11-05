Минчанина убили и засыпали цементом за просьбу не шуметь

Следствием установлено, что преступление было совершено в октябре текущего года. Два брата, находясь дома, распивали спиртное, громко слушали музыку и шумели. В какой-то момент их 35-летний сосед позвонил в квартиру, попросил убавить громкость и прекратить шуметь. Возникла ссора.
«Внезапно старший из братьев взял нож и нанес несколько ударов в область шеи 35-летнего соседа, которые оказались смертельными», — сообщили в УСК по Минску.
О том, что минчанин исчез, его мать заявила через несколько дней. Она рассказала правоохранителям, что последний раз видела сына в дверной глазок, когда тот направлялся к соседям попросить прекратить шум.
По информации УСК, сотрудники правоохранительных органов в мусорном контейнере вблизи дома обнаружили вещи пропавшего со следами крови. Милиционеры также обратили внимание, что положение некоторых видеокамер в подъезде было изменено.
Следствием было установлено, что братья спустя несколько дней после случившегося решили избавиться от тела убитого, завернули его в покрывало, вынесли из квартиры и в багажнике автомобиля вывезли в лес около своей дачи.
«Там они выкопали яму, переместили в нее тело убитого, а после засыпали цементом и закопали», — сказали в УСК.
На место выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники криминалистического отдела УСК по городу Минску, где из грунта извлекли тело без вести пропавшего мужчины.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное группой лиц), сообщили в УСК по Минску.