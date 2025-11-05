В Прикамье в фельдшерском пункте обнаружили нехватку важного оборудования

В частности, в пункте, подконтрольном ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» не нашли анализатора уровня сахара в крови, анализатора гемоглобина, а также портативного экспресс-анализатора уровня холестерина в крови. Кроме того в ФАПе не обнаружили мешок Амбу (ручной дыхательный аппарат), кольпоскоп (оптический гинекологический прибор) и ряд других медицинских изделий.