В Прикамье в фельдшерском пункте обнаружили нехватку важного оборудования

Нехватка важного медицинского оборудования была обнаружена в фельдшерском пункте в Пермском крае, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного органа, проверка была проведена в Соликамском округе. Специалисты выехали в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в посёлке Усовском, чтобы проверить как в муниципалитете соблюдаются условия нацпроекта «Здравоохранение». Как выяснилось, ФАП не был оснащён всем необходимым оборудованием.
В частности, в пункте, подконтрольном ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» не нашли анализатора уровня сахара в крови, анализатора гемоглобина, а также портативного экспресс-анализатора уровня холестерина в крови. Кроме того в ФАПе не обнаружили мешок Амбу (ручной дыхательный аппарат), кольпоскоп (оптический гинекологический прибор) и ряд других медицинских изделий.
«По итогам проверки в адрес главного врача ГБУЗ ПК “Городская больница г. Соликамск” внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры», — заключили в прокуратуре Пермского края.