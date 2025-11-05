Ричмонд
Девочка пострадала на эскалаторе в минском метро

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Маленькая девочка пострадала во время инцидента на эскалаторе станции «Купаловская» минского метро, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Там пояснили, что ступня ребенка 2021 года рождения застряла между лестничным полотном и каркасом эскалатора. Ее освободили сотрудники МЧС. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи.

Ранее пресс-служба Минского метрополитена сообщала, что этот случай имел место 5 ноября в 12:26 на эскалаторе № 3. Сотрудники подземки остановили эскалатор.

Метрополитен в связи с этим происшествием напомнил о правилах безопасного поведения на эскалаторах. Необходимо держаться за поручни во время движения. Также нужно не допускать попадания одежды, обуви, личных вещей в зазоры между подвижными и неподвижными его частями.

Кроме того, нельзя проходить на эскалатор, который движется во встречном направлении. Запрещается проезжать пассажирам без обуви или на роликовых коньках.