Девочка пострадала на эскалаторе в минском метро

Там пояснили, что ступня ребенка 2021 года рождения застряла между лестничным полотном и каркасом эскалатора. Ее освободили сотрудники МЧС. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи.
Ранее пресс-служба Минского метрополитена сообщала, что этот случай имел место 5 ноября в 12:26 на эскалаторе № 3. Сотрудники подземки остановили эскалатор.
Метрополитен в связи с этим происшествием напомнил о правилах безопасного поведения на эскалаторах. Необходимо держаться за поручни во время движения. Также нужно не допускать попадания одежды, обуви, личных вещей в зазоры между подвижными и неподвижными его частями.
Кроме того, нельзя проходить на эскалатор, который движется во встречном направлении. Запрещается проезжать пассажирам без обуви или на роликовых коньках.