Девочка пострадала на эскалаторе в минском метро

Метрополитен в связи с этим происшествием напомнил о правилах безопасного поведения на эскалаторах. Необходимо держаться за поручни во время движения. Также нужно не допускать попадания одежды, обуви, личных вещей в зазоры между подвижными и неподвижными его частями.