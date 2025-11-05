Два фигуранта признали вину по делу о гибели генерала Кириллова

Узнать больше по теме

Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации

Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.