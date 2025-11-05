Два фигуранта признали вину по делу о гибели генерала Кириллова

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.
«Подсудимый Курбонов полностью признал (вину — ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта отказались», — сказала собеседница агентства.
В среду второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о теракте в закрытом режиме.
