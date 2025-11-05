Ричмонд
Два фигуранта признали вину по делу о гибели генерала Кириллова

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Два фигуранта признали вину по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

«Подсудимый Курбонов полностью признал (вину — ред.) в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта отказались», — сказала собеседница агентства.

В среду второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о теракте в закрытом режиме.

