14 лет и штраф в 475 млн рублей требует прокурор для Виталия Кушнарева в Ростове

В Ростове-на-Дону прокурор запросил для бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева 14 лет строгого режима и штраф в 475 млн рублей. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Также государственный обвинитель потребовал на 14 лет лишить бывшего чиновника права быть госслужащим. Судебное заседание отложено на 12 ноября, — прокомментировали в инстанции.
Накануне Кировский районный суд Ростова-на-Дону постановил обратить в доход государства более 160 млн рублей, принадлежащих Виталию Кушнареву и его супруге.
Напомним, бывшего главу донского минтранса обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя.