Западный Крым частично обесточен из-за аварии

«Черноморский район. Новосельское, Снежное, Межводное», — сказано в сообщении.
Уточняется, что указанные населенные пункты обесточены частично. Их энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов, на месте работают аварийные бригады.
В 2026 году в Крыму планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций, сообщал ранее генеральный директор «Крымэнерго» Максим Шклярский. В первую очередь — в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.