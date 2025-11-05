Западный Крым частично обесточен из-за аварии

В 2026 году в Крыму планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций, сообщал ранее генеральный директор «Крымэнерго» Максим Шклярский. В первую очередь — в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.