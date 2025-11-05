Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западный Крым частично обесточен из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Три населенных пункта Черноморского района в среду обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Источник: Администрация Херсонской области

«Черноморский район. Новосельское, Снежное, Межводное», — сказано в сообщении.

Уточняется, что указанные населенные пункты обесточены частично. Их энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов, на месте работают аварийные бригады.

В 2026 году в Крыму планируется заменить порядка 250 трансформаторных подстанций, сообщал ранее генеральный директор «Крымэнерго» Максим Шклярский. В первую очередь — в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.