В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

В ходе следствия установлено, что мужчина с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на ремонте транспортных средств. Между данным предприятием и акционерным обществом из Татарстана, которое ранее заключило договор с Минобороны России, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техобслуживанию автомобилей «КамАЗ» и на поставку расходных материалов для военной техники.