В Крыму похитили 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт хищения более пяти миллионов рублей бюджетных средств, совершенного 40-летним жителем Севастополя при исполнении государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что мужчина с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на ремонте транспортных средств. Между данным предприятием и акционерным обществом из Татарстана, которое ранее заключило договор с Минобороны России, были оформлены госконтракты на выполнение работ по техобслуживанию автомобилей «КамАЗ» и на поставку расходных материалов для военной техники.
«В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию. В частности, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании», — пояснили в МВД.
Правоохранители уже изъяли у злоумышленника и его подельников мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы документации с подложными сведениями, подтверждающими факты мошенничества, добавили в ведомстве.
«Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
Ранее бывший генеральный директор одного из судостроительных предприятий Крыма был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте.
Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.