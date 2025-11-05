Ричмонд
Белорус пойдет под суд, выбросив в мусор 33 тысячи рублей на детской площадке

Житель Борисова получил звонок из «Водоканала», а после выбросил в мусор 33 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове будут суди ть горожанина, который выбросил в мусор 33 тысячи белорусских рублей. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний борисовчанин. Сначала мужчина ответил на звонок якобы из «Водоканала» и назвал СМС-код. Потом ему позвонили с угрозами об уголовной ответственности, и белорус, поверив мошенникам, стал с ними сотрудничать. Кураторы отправили мужчину в Минск, где на улице Гвардейской он встретился с пенсионеркой. Борисовчанин сказал кодовое слово, после чего забрал у пожилой минчанки пакет с деньгами. Всю сумму — 33 тысячи белорусских рублей в эквиваленте по указанию аферистов фигурант оставил в мусорном контейнере на детской площадке. После этого мошенники уже не звонили борисовчанину.

Правоохранители установили, что пенсионерка тоже стала жертвой обмана. Она считала, что передает сбережения на декларирование.

Задержанному инкриминируют мошенничество. Кроме того, устанавливаются другие участники преступной схемы.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал главе МВД, кого нужно особенно защищать в Беларуси.

Еще Минский метрополитен сообщил о ЧП с пассажиром на эскалаторе на «Купаловской».

