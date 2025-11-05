Белорус пойдет под суд, выбросив в мусор 33 тысячи рублей на детской площадке

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний борисовчанин. Сначала мужчина ответил на звонок якобы из «Водоканала» и назвал СМС-код. Потом ему позвонили с угрозами об уголовной ответственности, и белорус, поверив мошенникам, стал с ними сотрудничать. Кураторы отправили мужчину в Минск, где на улице Гвардейской он встретился с пенсионеркой. Борисовчанин сказал кодовое слово, после чего забрал у пожилой минчанки пакет с деньгами. Всю сумму — 33 тысячи белорусских рублей в эквиваленте по указанию аферистов фигурант оставил в мусорном контейнере на детской площадке. После этого мошенники уже не звонили борисовчанину.