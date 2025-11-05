Ричмонд
Бешеную енотовидную собаку обнаружили в селе в Воронежской области

В селе Чибизовка Борисоглебского городского округа введен карантин по бешенству. Причиной послужила енотовидная собака с подтвержденным диагнозом, сообщил в среду, 5 ноября, представитель местной станции по борьбе с болезнями животных корреспонденту издания «Обозреватель. Врн».

Очагом распространения опасного заболевания была признана территория частного домовладения, расположенного на улице Московской, где и нашли инфицированное животное. Всё село получило статус «неблагополучного пункта», что официально обозначает его как зону повышенного риска заражения.

В связи с чрезвычайной ситуацией в эпицентре вспышки установлены строгие ограничительные меры. Действует запрет на лечение и перевозку восприимчивых к бешенству животных. Кроме того, введен запрет на снятие шкур. Режим карантина, согласно распоряжению, будет действовать вплоть до 5 февраля 2026 года.