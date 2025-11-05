Крымского бизнесмена обвинили в хищении 5 млн рублей по гособоронзаказу

Руководитель севастопольской компании стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Его подозревают в хищении более 5 миллионов рублей, выделенных на ремонт военной техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
По данным следствия, фирма подозреваемого занималась ремонтом транспорта и выступала субподрядчиком для компании из Татарстана. Между организациями был заключен госконтракт на выполнение заказа Министерства обороны РФ на обслуживание военной техники. В рамках соглашений фирма из Крыма должна была проводить техническое обслуживание автомобилей КамАЗ и поставлять расходные материалы.
Следователи считают, что схема мошенничества действовала в период с лета 2022-го по конец 2024 года. Предприниматель просто приписывал в отчетах лишние работы и расходные материалы, которые на самом деле не использовались. Разницу между реальной стоимостью ремонта и завышенной суммой он выводил со счетов фирмы в наличные.
Схему хищения раскрыли оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД. При силовой поддержке Росгвардии они провели обыски дома у главного фигуранта, а также у его бухгалтера и инженера. В качестве возможных улик были изъяты финансовые документы, ноутбуки, печати и банковские карты.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», которая предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. Следователи продолжают работу и устанавливают возможных соучастников.