Крымского бизнесмена обвинили в хищении 5 млн рублей по гособоронзаказу

Следователи считают, что схема мошенничества действовала в период с лета 2022-го по конец 2024 года. Предприниматель просто приписывал в отчетах лишние работы и расходные материалы, которые на самом деле не использовались. Разницу между реальной стоимостью ремонта и завышенной суммой он выводил со счетов фирмы в наличные.