В Белгородской области задержали сбежавшего военного Алексея Кострикина

По версии следствия, в октябре рядовой проник в дом в Новой Таволжанке и убил его владельца, после чего изнасиловал супругу хозяина. Фигуранту удалось скрыться, однако его задержали через несколько часов. Об этом стало известно 30 октября. 1 ноября губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания заявил, что военнослужащий сбежал из-под стражи.