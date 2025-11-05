Ричмонд
В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве

Рядового Кострикина задержали в Белгородской области. Военного допрашивают по делу об убийстве и изнасиловании в Новой Таволжанке, а также проверяют на причастность к совершенному там же убийстве после его побега 31 октября.

Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании рядового Алексея Кострикина, о побеге которого 1 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Кострикин задержан на территории Белгородской области, он доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки», — сообщило белгородское управление СК.

Местное издание «Фонарь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что Кострикина задержали в районе села Вознесеновка, которое находится более чем в 20 км от Новой Таволжанки. При задержании рядового ранили в ногу, пишет «Фонарь», ссылаясь на распространяемые в соцсетях кадры.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Белгородской области.

По данным следствия, в октябре Кострикин убил владельца дома в поселке Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области, изнасиловал его жену и скрылся с места преступления. «Фонарь» писал, что это произошло в ночь на 29 октября.

Подозреваемого задержали вскоре после этого, однако Кострикин сбежал поздним вечером 31 октября. Гладков поручил усилить патрули, особенно в Белгороде, Шебекинском и Белгородском районах. Затем СК сообщил, что Кострикина проверяют на причастность к еще одному убийству жителя Новой Таволжанки, которое произошло 3 ноября.