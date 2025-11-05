В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании рядового Алексея Кострикина, о побеге которого 1 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Кострикин задержан на территории Белгородской области, он доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки», — сообщило белгородское управление СК.
Местное издание «Фонарь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что Кострикина задержали в районе села Вознесеновка, которое находится более чем в 20 км от Новой Таволжанки. При задержании рядового ранили в ногу, пишет «Фонарь», ссылаясь на распространяемые в соцсетях кадры.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Белгородской области.
По данным следствия, в октябре Кострикин убил владельца дома в поселке Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области, изнасиловал его жену и скрылся с места преступления. «Фонарь» писал, что это произошло в ночь на 29 октября.
Подозреваемого задержали вскоре после этого, однако Кострикин сбежал поздним вечером 31 октября. Гладков поручил усилить патрули, особенно в Белгороде, Шебекинском и Белгородском районах. Затем СК сообщил, что Кострикина проверяют на причастность к еще одному убийству жителя Новой Таволжанки, которое произошло 3 ноября.