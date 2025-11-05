Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежской пенсионерке вернули 80 тысяч, которые похитили мошенники

Деньги взыскали с дроппера из Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что в мае 2023 года неизвестные похитили с банковской карты жительницы Эртильского района 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры. Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Выяснилось, что деньги перечислили на платежный документ жительницы Челябинска.

Так как заявительница является инвалидом II группы, не имеет юридического образования и не могла самостоятельно защищать свои права, то прокуратура Эртильского района предъявила исковое заявление в суд к дропперу. В итоге в пользу потерпевшей пенсионерки с ответчика взыскали сумму причиненного ущерба.