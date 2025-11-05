Воронежской пенсионерке вернули 80 тысяч, которые похитили мошенники

Так как заявительница является инвалидом II группы, не имеет юридического образования и не могла самостоятельно защищать свои права, то прокуратура Эртильского района предъявила исковое заявление в суд к дропперу. В итоге в пользу потерпевшей пенсионерки с ответчика взыскали сумму причиненного ущерба.