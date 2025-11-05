Воронежской пенсионерке вернули 80 тысяч, которые похитили мошенники

Суд установил, что в мае 2023 года неизвестные похитили с банковской карты жительницы Эртильского района 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры. Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Выяснилось, что деньги перечислили на платежный документ жительницы Челябинска.
Так как заявительница является инвалидом II группы, не имеет юридического образования и не могла самостоятельно защищать свои права, то прокуратура Эртильского района предъявила исковое заявление в суд к дропперу. В итоге в пользу потерпевшей пенсионерки с ответчика взыскали сумму причиненного ущерба.