В Ростовской области хозяева частного дома остались без жилья после пожара

В хуторе Обухов-4 Ростовской области полностью выгорел частный дом. Хозяев в помещении не было, но после случившегося они остались без жилья, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел вчера, 4 ноября, на улице Школьной. Первой пламя заметила соседка, женщина сразу же вызвала пожарных.
Всего от МЧС на месте работали четыре человека, использовалась одна машина. Площадь пожара составила 56 кв. метров. Дознаватель экстренного ведомства выдвинул две возможные причины возгорания: короткое замыкание проводки или поджог.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.