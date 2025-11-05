В Брешии 35-летний гражданин Молдовы попытался похитить кинжал XVII века из Музея оружия Луиджи Марцоли. Во время работы музея злоумышленник взломал витрину. Шум привлёк внимание смотрительницы, которая вызвала полицию. Нарушителя арестовали.
Как сообщает Corriere Brescia, задержанный легально проживал в Италии и имел уже несколько судимостей за имущественные преступления и нарушения миграционного законодательства.
Местные власти распорядились аннулировать его вид на жительство. После отбытия наказания он будет депортирован.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
На пенсию — в 70 лет: Новоиспечённый премьер Молдовы принял все условия ПАС — он уже начал озвучивать намерения, от которых у людей мурашки по коже.
Уже на третий день после инаугурации Александру Мунтяну интуитивно почувствовал, что по большому счету, он ни за что не отвечает (далее…).
Молдавский фермер — «враг» государства: Почему сельское хозяйство — не та «бизнес-модель», которая нужна сегодня власти.
Депутат от партии ПАС и бывший министр финансов Виктория Белоус заявила, что инвестировать нужно в те бизнес-модели, которые приносят результат (далее…).
Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.
До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).