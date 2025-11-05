Ричмонд
В Екатеринбурге разыскивают лихача, сбившего 11-летнюю девочку

В Екатеринбурге неизвестный сбил девочку и скрылся с места ДТП.

Источник: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Утром 5 ноября в Екатеринбурге, на Верх-Исетском бульваре около дома № 25 сбили 11-летнюю девочку. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда лихач наехал на ребенка. Правонарушитель скрылся с места ДТП, его машина и личность не установлены.

— В результате происшествия пострадала 11-летняя девочка, с различными травмами она доставлена в ДГКБ № 9 для оказания необходимой медицинской помощи, — сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За оставление места ДТП водителю грозит административная ответственность по статье 12.27 КоАП РФ. А если девочке нанесен тяжкий вред здоровью, ему может грозить уголовная статья.

По факту ДТП проводят проверку. Кто располагает какой-либо информацией о происшествии или личности водителя, просьба позвонить по номеру 102 или 02, или лично обратиться по адресу улица Степана Разина, 20.