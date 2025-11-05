В Екатеринбурге разыскивают лихача, сбившего 11-летнюю девочку

Утром 5 ноября в Екатеринбурге, на Верх-Исетском бульваре около дома № 25 сбили 11-летнюю девочку. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда лихач наехал на ребенка. Правонарушитель скрылся с места ДТП, его машина и личность не установлены.