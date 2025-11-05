Микроавтобус в Минске задавил пенсионерку

«Днем 5 ноября 56-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь задним ходом по тротуару на ул. Красноармейской, совершил наезд на 83-летнюю пенсионерку, находившуюся на пешеходной дорожке», — сказано в Telegram-канале СК.
Отмечается, что пострадавшей были проведены реанимационные мероприятия, однако несмотря на это она скончалась от полученных травм.
На месте происшествия работают следователи, специалисты ГКСЭ и сотрудники ГАИ, сообщили в Следственном комитете.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, добавили там.