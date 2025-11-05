Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микроавтобус в Минске задавил пенсионерку

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Пожилая женщина в Минске попала под колеса микроавтобуса, когда находилась на пешеходной дорожке, от полученных травм она скончалась, сообщили в Следственном комитете.

Источник: Sputnik.by

«Днем 5 ноября 56-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь задним ходом по тротуару на ул. Красноармейской, совершил наезд на 83-летнюю пенсионерку, находившуюся на пешеходной дорожке», — сказано в Telegram-канале СК.

Отмечается, что пострадавшей были проведены реанимационные мероприятия, однако несмотря на это она скончалась от полученных травм.

На месте происшествия работают следователи, специалисты ГКСЭ и сотрудники ГАИ, сообщили в Следственном комитете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, добавили там.