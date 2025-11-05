Боеприпас в своем колодце нашла жительница Ивацевичей

В милицию позвонила 54-летняя женщина, рассказавшая, что во время чистки колодца во дворе своего дома нашла снаряд. На место происшествия приехала саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты определили, что найденный боеприпас является 37-мм артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны.
Военнослужащие обследовали территорию, других взрывоопасных объектов обнаружено не было. Найденный артснаряд уничтожен.
В УВД Брестского облисполкома обратили внимание, что при обнаружении боеприпасов необходимо сообщить об этом в милицию. «Ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям», — сказали в УВД.