Боеприпас в своем колодце нашла жительница Ивацевичей

В УВД Брестского облисполкома обратили внимание, что при обнаружении боеприпасов необходимо сообщить об этом в милицию. «Ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям», — сказали в УВД.